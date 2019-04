Ryanair parmi les dix plus gros pollueurs européens

Avec plus de 9.9 millions de mégatonnes de CO2 émis en 2018, Ryan Air se classe en dixième position dans le classement des plus gros émetteurs d’Europe. Une grande première pour une entreprise qui n’exploite pas de centrales thermiques à charbon.

En Europe, la pollution au carbone due au traffic aérien a augmenté de 26,3% sur les cinq dernières années.

Interrogé par The Guardian, Andrew Murphy, directeur de l’aviation au sein de l’ONG de la Fédération européenne pour le transport et l'environnement, a déploré l'existence d'«un secteur sous-taxé et sous-réglementé», et milite pour une «une taxe sur le kérosène et l’introduction de mandats obligeant les compagnies aériennes à passer au carburant pour réacteur à zéro émission».

L'an dernier, la compagnie aérienne irlandaise a transporté 139 millions de passagers.