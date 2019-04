L'aéroport de Singapour abrite désormais une cascade et des jardins

L'aéroport de Singapour a dévoilé jeudi 11 avril un nouveau complexe avec des jardins et une cascade de 40 mètres s'écoulant d'un dôme de verre et d'acier.

Le vaste projet «Jewel» (Joyau, en français) comprend plusieurs jardins thématiques sur quatre étages, ainsi que 280 magasins et restaurants, un hôtel et un cinéma. Il propose aussi des attractions à destination des familles, des labyrinthes et un espace d'exposition artistique.

Le bâtiment de 135.000 m2 relie les trois terminaux de l'aéroport Changi de Singapour. Au total, la construction aurait coûté plus d’un milliard d’euros, selon les médias locaux.

Le complexe a ouvert ses portes pour un nombre limité de visiteurs cette semaine et doit accueillir le grand public à partir du 17 avril prochain.