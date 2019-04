Les premières images de la rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine

Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un est en Russie. Il a rencontré le président Vladimir Poutine pour la première fois jeudi matin.

Cette réunion, c’est la première entrevue de Kim Jong-un avec un chef d'Etat étranger depuis son second sommet avec le président américain Donald Trump, en février dernier, à Hanoï (Vietnam).

Les discussions qui ont lieu sont une réponse à de multiples invitations adressées par Vladimir Poutine depuis que Kim Jong-un s'est lancé l'an dernier dans une grande offensive diplomatique.

Déterminé à développer l'économie de la Corée du Nord, moribonde, Kim Jong-un compte sur Moscou pour obtenir un allègement des sanctions internationales, imposées au régime à cause de ses programmes nucléaire et balistique interdits. C'est avec le même objectif en tête que le dictateur a multiplié les rencontres ces derniers mois avec les présidents sud-coréen Moon Jae-in et chinois Xi Jinping.