L’Union européenne en déficit écologique à partir du 10 mai

Dès le 10 mai, l'Union européenne entrera en déficit écologique. À cette date, les Européens auront épuisé toutes les ressources que la planète peut leur offrir en une année, alerte le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Dont le co-directeur des programmes de WWF France, Pierre Cannet, sur le plateau de CNEWS.

Le 10 mai est «le jour à partir duquel l’ensemble des Européens ont dépensé trop, un trop de ressources. Par exemple, de poissons qui ont été prélevés dans les océans, de produits forestiers (...), de culture, de bétail et puis des émissions de CO2 qui ont été rejetées par la combustion de nos énergies fossiles.»

Néanmoins, «pour l’Union européenne, il y a sept fois plus d’emplois verts qui ont été ouverts que dans le reste de l’économie. Donc, il y a un espoir de se dire que cette UE qui s’est ouverte sur le charbon et l’acier, et bien, finira, au XXIe siècle, dans les mois qui viennent, avec un projet européen de transition écologique», tient à signaler Pierre Cannet.