De nouveaux incendies en Espagne

Comme dans le reste de l’Europe, l’Espagne subit des températures caniculaires. Déjà fortement touché par les incendies, de nouveaux feux se sont déclarés dans le pays ce week-end.

Plus de 700 soldats, des centaines de pompiers, des avions bombardiers d'eau, des hélicoptères et des véhicules anti-incendie combattaient quatre incendies dans le centre et le nord-est de l’Espagne.

Des régions où les températures pouvaient atteindre les 42 °C. Des milliers d’hectares ont déjà été détruits par ces incendies. Comme en France, un rafraîchissement était attendu ce dimanche.