Un incendie ravage des centaines d'hectares en Croatie

Un incendie a ravagé plus de 900 hectares de forêt en Croatie à Sibenik, une ville de la côte adriatique.

Les pompiers ont lutté toute la nuit contre les flammes et contre le vent aussi qui a accéléré la propagation du feu.Au total, 200 pompiers et 50 militaires ont été mobilisés en soutien aux canadairs, alors que les causes du feu restent à déterminer.

Dans la région, aucune victime n'est à déplorer d'après les autorités locales, mais les habitants restent inquiets. Par mesure de sécurité, un village a été évacué et une autoroute fermée. Un passage très fréquenté par les nombreux vacanciers de cette zone touristique du pays. Mais les autorités veulent rassurer : des pluies sont annoncées sont attendues en journée dans la région.