G7 : les Premières Dames visitent la région en marge du sommet

Brigitte Macron a mené ses consœurs à la découverte du Pays Basque dimanche 25 août, alors que leurs conjoints se retrouvaient autour d'une table pour discuter géopolitique.

La Première Dame française avait personnellement organisé cette journée en compagnie de Melania Trump notamment, avec au programme match de pelote basque, dégustation de piments à Espelette, démonstration de danse traditionnelle basque et même photo officielle.

Avant de rejoindre leurs maris pour le dîner officiel du dimanche soir et la traditionnelle «photo de famille». A noter qu'Angela Merkel était la seule dirigeante présente au G7, et que Boris Johnson et Giuseppe Conte étaient les seuls célibataires parmi les leaders.