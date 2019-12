Vidéo : un automobiliste impatient jette une grenade sur l’autoroute

Les routes de Russie peuvent être très dangereuses. Surtout si l'on tombe sur un automobiliste un peu trop impatient (et un peu trop armé).

Les autorités russes seraient en effet à la recherche d'un homme qui a jeté un projectile sous les roues des véhicules derrière lui pour manifester son agacement après qu'on ne l'a pas laissé passer. Selon une vidéo filmée par l'automobiliste le suivant, ce projectile semble être une grenade airsoft.

Cousin du paintball, l'airsoft est une discipline qui utilise des armes non mortelles projetant des billes. Si celles-ci sont inoffensives avec une bonne protection, elles peuvent être dangereuses si elles atteignent les yeux ou les oreilles, et peuvent tout à fait endommager un véhicule.

Selon la personne qui a mis la vidéo en ligne, l'incident s'est produit dans l'après-midi du 29 décembre, au cœur de Saint-Pétersbourg. Sur les images, on peut voir le conducteur d'une Skoda blanche sortir la main, dans laquelle il tient une grenade, par la fenêtre. Il la lâche ensuite et celle-ci tombe sous les roues de la voiture derrière lui. On entend alors un gros boum.

Si aucune blessure ni dégât n'ont été signalés, la police est actuellement à la recherche de ce conducteur un peu trop impatient.