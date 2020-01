Vidéo : quand les Australiens sauvent les animaux des flammes

Si les méga-feux qui ravagent l'Australie depuis de longues semaines mettent en péril la vie des habitants, la faune locale semble encore plus en danger. Selon des chercheurs de l'université de Sydney, près d'un demi-milliard d'animaux sont ainsi morts dans les incendies depuis le début de l'épisode.

Conscient de cela, certains volontaires australiens se ruent pour aider certaines bêtes en danger, et n'hésitent pas à partager ces moments d'émotion sur les réseaux sociaux. Le 22 décembre, une vidéo d'un pompier qui désaltère un koala assoiffé a par exemple fait le tour de Twitter en quelques heures.

L'humanité .. Quand un pompier prend une pause pour donner à boire à un koala .. C'est juste émouvant .. #AustralianFires pic.twitter.com/R9QI8WpXDc — May Houda (@May_N_H) January 5, 2020

D'autres images ont émergé dès le début des incendies , comme celle d'une femme qui enlève son haut pour protéger un autre koala et l'emmener loin des flammes en novembre. Nommé Lewis, il ne survivra que quelques semaines en raison des blessures qu'il avait subies. Il faut dire que ces petits animaux, qui ne sont pas rapides, sont les plus touchés par les incendies.

Une femme sauve un pauvre koala pris au piège par les feux de brousse en Australie...

pic.twitter.com/riDPXJ2aTc — Harley Quinn aka Christa (@QuinnHa04686494) January 7, 2020

Les kangourous ne sont pas non plus en reste. Plus véloces, ils se retrouvent malgré tout piégés parfois. Résultat, eux aussi peuvent se retrouver déshydratés, au point de venir boire dans la main d'un policier des Nouvelles-Galles du Sud.

Dans la même veine, un influenceur australien a fait parler de lui sur Instagram et YouTube. Volontaire pour aider les pompiers à lutter contre les flammes, il filme en continue son intervention, et tombe sur un bébé kangourou perdu dans la forêt, en apparence terrifié. Après avoir réussi à l'attraper, il le met également à l'abri.

Il faut néanmoins rester prudent avec les vidéos qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. De nombreuses images ont été détournées afin de faire croire qu'elles ont été tournées pendant les incendies, lorsque ce n'est pas toujours le cas. L'une d'entre elles, qui montre un kangourou faire un câlin à une «volontaire», provient en réalité d'une réserve australienne, qui n'a pas été directement touchée par les flammes.