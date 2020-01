Qui est Meghan Markle, celle qui bouscule la Couronne britannique ?

Meghan Markle était une adolescente pleine d'énergie et très à l'aise sur les planches. Sa mère Doria est afro-américaine, descendante d'esclaves, son père est photographe et a des origines allemande et anglaise.

Elle fréquente les meilleurs établissements privés catholiques de Los Angeles, la ville où elle est née en 1981. Brillante, pendant quelques temps, elle hésite sur la voie à suivre. En 2003, elle obtient une double licence en théâtre et en relations internationales. La politique la tente, mais elle échoue au concours qui la mènerait vers cette carrière. Ce sera donc le cinéma.

Ses débuts sont modestes, elle joue des petits rôles dans plusieurs séries télévisées. Il lui faudra attendre 2011, à l'âge de 30 ans, pour obtenir enfin un rôle titre dans la série «Suits». L'avocate qu'elle incarne durant sept saisons va lui apporter la notoriété et la reconnaissance.En 2014, elle met cette notoriété au service de causes humanitaires, elle va notamment militer pour l'égalité des sexes et contre l'esclavage moderne.

En couple avec un producteur de cinéma pendant près de dix ans, elle s'en sépare en 2013. Son idylle avec le prince Harry , puis son mariage le 19 mai 2018, font d'elle une héroïne non plus de fiction, mais de l'histoire contemporaine , avec un rôle bien réel au sein de la famille royale d’Angleterre.