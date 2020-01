Les Seychelles, un paradis menacé par le tourisme ?

Au coeur de l'Océan Indien, l'archipel des Seychelles est un lieu privilégié des touristes fortunés.

Mais les îles paradisiaques et leur biodiversité sont menacés par un afflux de touristes de plus en plus important, qui a presque doublé en 10 ans.

Alors le gouvernement a décidé de réglementer l'affaire en limitant le nombre de touristes à 500.000 par an et en freinant la construction des complexes hôteliers, principaux pollueurs... mais principale source de revenus du pays.