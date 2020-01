Coronavirus : la Chine de plus en plus isolée

L'Empire du milieu est de plus en plus isolé. La Russie vient d'annoncer la fermeture à partir de vendredi de ses 4.250 km de frontières terrestres avec la Chine, après le Kazakhstan et la Mongolie, premier pays voisin à avoir pris cette mesure.

A la suite d'une suspicion de deux cas sur un bateau de croisière en Italie, les groupes MCS et Costa annoncent l'annulation de toutes leurs destinations aux départs de ports Chinois. Même décision pour les compagnies aériennes du monde entier comme British Airways, Lufthansa, ou encore Air Canada.

Air France suspend tous ses vols réguliers à destinations et en provenance de la Chine jusqu'au 9 février. Le Fonds monétaire international indique surveiller en temps réel la propagation du virus, soulignant que son impact sur l'économie mondiale dépendra de la durée de l'épidémie.

Déjà plusieurs firmes ont décidé de fermer leurs boutiques, comme les géants américains Apple et Google ou encore de nombreuses usines automobiles telles que Wolkswagen et Toyota. Le numéro un mondial de l'aménagement Ikea indique aussi fermer la moitié de ses magasins.