Brexit : retour sur une nuit historique

A minuit pile dans la nuit de vendredi à samedi, le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne.

Une nuit historique, aussi bien pour les pro-Brexit que pour les opposants à la sortie de l'UE, qui s'étaient rassemblés à leur manière.

Mais c'est surtout une libération après plus de trois années de tractations compliquées et de divisions toujours plus profondes au Royaume-Uni. Pendant ce temps-là à Bruxelles et à Strasbourg, le drapeau Union Jack était retiré de la devanture des institutions européennes.