Brexit : faut-il désormais un passeport pour se rendre au Royaume-Uni ?

Depuis samedi 1er février, le Royaume-Uni ne fait officiellement plus partie de l'Union européenne.

Une question se pose alors : quelles conditions les ressortissants français et européens devront-ils respecter afin de voyager de l'autre côté de la Manche ?

Les organismes de voyage rappellent qu'un accord a été passé entre Londres et Bruxelles : il sera toujours possible de voyager avec sa carte d'identité en 2020, pas besoin d'un passeport ou d'un visa. Passé le délai de cette période de transition, les nouvelles règles doivent encore être établies par l'Union européenne et le Royaume-Uni.