Vidéo : Pete Buttigieg très ému après l'annonce des résultats dans l'Iowa

Il était un maire inconnu il y a encore deux ans, et pourtant il est annoncé vainqueur du caucus de l'Iowa après la publication de résultats partiels le 4 février. Cette «success-story» a presque ému aux larmes Pete Buttigieg lors d'un discours prononcé dans le New Hampshire.

Ouvertement homosexuel et originaire d'un Etat très conservateur qu'est l'Indiana, le candidat à la présidence américaine répète souvent qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour trouver sa place dans la société. Mais la symbolique de sa victoire pour la communauté LGBT a fait trembler sa voix au moment de l'expliquer.

Tonight’s results not only represent an astonishing victory for our movement, they validate the message of belonging that brought us here. If you believe that a new and better vision can bring about a better day, join us: https://t.co/LWHhgdDDU4 pic.twitter.com/XHrhNQvrZL

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) February 5, 2020