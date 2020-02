Le Portugal retouche son image de paradis fiscal pour retraités étrangers

Le Portugal n'accordera plus d'exonération fiscale aux retraités étrangers mais les nouveaux arrivants bénéficieront toujours d'un taux d'imposition réduit, selon une mesure inscrite au budget de l'Etat pour 2020.

En majorité Français, Britanniques et Italiens, on les trouve surtout dans la capitale Lisbonne et dans les stations balnéaires de la région méridionale de l'Algarve. Mais ils sont venus aussi des pays nordiques comme la Suède ou la Finlande, qui se sont offusqués de ce dumping fiscal.

Cette exonération fiscale totale pendant dix ans, créée en 2009 pour les retraités étrangers qui vivent au moins la moitié de l'année au Portugal, a été accordée depuis à près de 10.000 personnes.

Elle visait à attirer des capitaux étrangers vers ce pays frappé de plein fouet par la crise de la dette. Et de fait, arrivés pour la plupart après une simplification de la procédure en 2012, ils ont largement contribué à la relance du marché immobilier.

Maintenant que le Portugal n'est plus dans l'urgence financière et cherche plutôt à limiter le coût du logement, le parti socialiste au pouvoir a déposé un amendement à la loi de finances 2020 afin de taxer les pensions de retraite des nouveaux arrivants à hauteur de 10%.