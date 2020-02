Les Chinois reprennent le chemin du travail

Après plus de deux semaines de quarantaine, les chinois ont été rappelés au travail. Certains ont donc retrouvé leur quotidien d'avant le coronavirus. D'autres ont préféré rester chez eux face à l'épidémie.

Jin Yang habite Pékin et pour la première fois depuis deux semaines, il se prépare pour aller au travail. A l'entrée de son entreprise, sa température corporelle est contrôlée. Même scène dans le métro de Shanghai.

Ce lundi 10 février marque le retour au travail après le congé du nouvel an chinois, prolongé à cause du coronavirus. Dans les transports comme dans les rues, tous portent un masque. A cause de l'épidémie, certains magasins restent fermés.

L'économie du pays souffre de cette crise sanitaire. Pour y remédier, la banque Centrale va injecter 43 milliards de dollars pour les entreprises qui luttent contre le coronavirus.