Coronavirus : la Corée du Sud et l'Iran en alerte

L'épidémie de coronavirus s'est accélérée ces dernières heures. Plus de 78.000 cas dans près de 30 pays ont été recensés.

Chaque pays touché tente de s'organiser, des frontières se ferment pour tenter d'endiguer la propagation de la maladie. La Corée du Sud et l'Iran en première ligne, avec respectivement le plus grand nombre de cas de contamination et de décès en dehors de la Chine. Nombre de vols internationaux ont été annulés avec ces deux pays. A Téhéran où les masques sont en rupture de stock, la population est inquiète.