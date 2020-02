Vidéo : fiévreux, le vice ministre de la santé iranien avait le coronavirus

Alors que l'Iran devient l'un des foyers les plus importants de coronavirus dans le monde, un membre du gouvernement a été touché. Le vice-ministre de la Santé, Iraj Harirchi a en effet été testé positif à la maladie qui effraie la planète depuis plusieurs semaines.

À la veille de ce diagnostic, il avait été aperçu lors d'une conférence de presse à côté du porte-parole d'Hassan Rohanni. S'il n'a pas dit un seul mot, son comportement avait de quoi inquiéter. Confus, s'essuyant le front à plusieurs reprises et pris de toux à plusieurs reprises, il présentait un certain nombre de symptômes de la maladie.

This is not good. Iranian Deputy Health Minister who heads government panel for coronavirus response, has tested positive himself! Yesterday, he looked feverish standing next to Rouhani government’s spokesman at a televised press conference! pic.twitter.com/gAyFsnDhkH

— Ali Noorani (@ali_noorani_teh) February 25, 2020