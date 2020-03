Vidéo : l'appel à l'aide d'un Italien enfermé chez lui avec sa soeur morte du coronavirus

Un cri déchirant. Abandonné par les secours, un Italien enfermé chez lui pendant plus de vingt-quatre heures avec sa soeur morte du coronavirus a lancé un émouvant appel à l'aide.

«Il faut nous aider. Cela fait 24 heures que nous sommes enfermés à la maison avec ma soeur morte (...). Ma sœur est ici au lit et nous sommes des otages dans la maison, nous voulons juste savoir quoi faire et qui s'occupe de nous (...). Personne ne nous donne de nouvelles et nous sommes complètement livrés à nous-mêmes», explique Luca Franzese, habitant de Naples, en quarantaine avec 7 autres membres de sa famille.

Il raconte que sa soeur, âgée de 47 ans, a perdu connaissance dans la journée de samedi. «J'ai pratiqué un message cardiaque et nous avons appelé les secours. Ma sœur a eu une grippe avec des symptômes compatibles avec le coronavirus avant de mourir et nous avons insisté pour que les secours lui fassent le test» dit-il. Un prélèvement effectué tardivement et qui a confirmé que la soeur de Luca Franzese était bien infectée par l'épidémie de Covid-19.

Après une journée d'attente, la dépouille de la victime a finalement été emportée par une agence funéraire.