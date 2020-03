Coronavirus : les rues de Rome quasiment désertes

Les enseignes des pharmacies sont les dernières à clignoter dans les rues de Rome. Avec les magasins de distribution alimentaire, ce sont les seules boutiques à pouvoir ouvrir en Italie.

L’heure n’est plus à la traditionnelle promenade, l’institution du café-croissant accoudé au bar n’est plus à l’ordre du jour. Les déplacements des Italiens sont limités à l’essentiel. Les rues de Rome, d’ordinaire bouillantes d’activité, sont quasi désertes.

Les rares Italiens qui s’y aventurent portent tous le masque.

Et dans les queues des magasins d’alimentation, la distance d’un mètre entre chaque client est imposée. La police veille au grain et les passants doivent justifier chacune de leur sortie dans la rue. Il est possible de mettre le nez dehors seulement pour faire ses courses, pour raisons de santé ou pour motifs professionnels.

Les Italiens sans motif valable de sortie risquent jusqu’à 200 euros d’amende ou trois mois de prison.