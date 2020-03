Coronavirus : la vie quotidienne des Américains affectée

Théâtres de Broadway fermés, défilé de la Saint Patrick annulé, tout rassemblement de plus de 500 personnes interdits : New York, ville-phare de la culture américaine et une des grandes capitales culturelles mondiales, a subi ce jeudi son premier choc lié au nouveau coronavirus.

Face à l'épidémie de Coronavirus, le président des Etats-Unis Donald Trump a déclaré l'état d'urgence, une mesure exceptionnelle qui va permettre «l'accès à une aide de 50 milliards de dollars».

Une mesure extrême qui affecte toutefois le quotidien des Américains.