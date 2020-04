Une vidéo montre les millions de micro-gouttelettes que nous expulsons en éternuant et en parlant

Pour lutter contre le coronavirus, il est conseillé de maintenir une distance minimum de sécurité avec les autres. Car comme l'ont prouvé des chercheurs japonais, nous envoyons des micro-gouttelettes simplement en parlant.

En partenariat avec les journalistes de NHK, le média public japonais, ces scientifiques de l'Association japonaise pour les maladies infectieuses ont filmé des personnes en train d'éternuer, puis de parler fort.

A l'aide de caméras spéciales et de rayons laser, ils ont pu détecter des particules minuscules, de l’ordre de 0,1 micromètre, soit 0,1 millième de millimètre.

Comme on peut le voir sur les images de leurs recherches, lors d'un éternuement de gros postillons sont envoyés, et retombent très vite. Mais ils sont accompagnés de petites particules, des micro-gouttelettes qui, elles, restent plus longtemps en suspension dans l'air.

En faisant la même expérience avec deux personnes qui discutent face à face, en parlant fort, les chercheurs ont constaté que ces micro-gouttelettes sont à nouveau projetées devant les sujets.

«Les micro-gouttelettes transportent beaucoup de virus, nous les produisons lorsque nous parlons fort ou respirons fortement, explique le Professeur Kazuhiro Tateda, Président de l’Association japonaise pour les maladies infectieuses. Les gens autour de nous les inhalent et c’est ainsi que le virus se propage.»