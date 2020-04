Les Etats-Unis frappés de plein fouet par le Covid-19

C'est un hôpital new-yorkais au bord de l'asphyxie. Dans ces couloirs, des patients touchés par le Covid-19 sont installés, faute de places. La scène est filmée par un médecin américain.

Une urgence sanitaire dans le pays du monde le plus touché par le coronavirus, avec plus de 22.000 victimes. Dans les hôpitaux, la situation est sans précédent. Face à la pandémie, tout le pays est ralenti et l'économie est à l'arrêt. Conséquence directe : des files d'attente interminables d'Américains venus s'inscrire au chômage.

Comme eux, aux Etats-Unis, 17 millions de personnes viennent de perdre leur emploi à cause du Covid-19.