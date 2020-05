Les commerçants belges attendent les clients français frontaliers

Les rues commerçantes de Menin sont désertées. Habituellement, des centaines de voitures françaises circulent dans les rues de cette ville frontalière.

A cause de la pandémie, la frontière a été fermée et les clients ont disparu. Et pour pouvoir s'arrêter, il vaut mieux avoir une bonne raison. La plupart des magasins qui pouvaient rouvrir avec le déconfinement en Belgique ont déjà rebaissé le rideau.

Les rares commerçants ouvert ignorent comment ils vont survivre. Les restrictions à la frontière franco-belge ne seront pas levées avant le 15 juin, a indiqué le ministère de l'Intérieur français.