Confinement : un Chinois a pris plus de 100 kilos depuis janvier

Bloqué chez lui, un Chinois de 26 ans a pris 101 kilos depuis l'entrée en vigueur du confinement en Chine.

Mesurant 1,70m, M. Zhou est donc passé de 177 kilos, un poids déjà considérable, à 278 kilos, ce qui ferait de lui l'homme le plus lourd de la ville de Wuhan.

A cause de cette prise de poids incontrôlée, il a fini par appeler l'hôpital universitaire du centre-sud de Wuhan, pour demander de l'aide. Il a expliqué au médecin qu'il n'avait pas «fermé les yeux depuis 48 heures».

Transféré en urgence

Comme l'hôpital le raconte dans un post sur le réseau social Weibo, il a alors été transféré en urgence, notamment pour passer une batterie d'examens. Six vigiles et quatre infirmiers ont dû être mobilisés pour l'installer sur un lit d'hôpital.

Même la fin du confinement strict, le 8 avril, n'avait pas arrêté sa terrible prise de poids, car M. Zhou ne pouvait plus se déplacer facilement.

Des problèmes de poids toute sa vie

Employé dans un café internet avant la pandémie de Covid-19, il a eu des problèmes de poids toute sa vie, essayant de multiples régimes, sans succès.

Si les examens sont favorables, il devrait subir dans trois mois une intervention chirurgicale pour retirer une partie de son estomac.

Pour cela, il va d'abord devoir perdre plus de 25 kilos en ajustant son régime alimentaire et en améliorant sa condition physique, afin de réduire les risques, car son coeur est dans un état préoccupant et il souffre d'insuffisance respiratoire.

