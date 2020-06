Vidéo : voici à quoi ressemblent les couchers de soleil sur d’autres planètes

À quoi ressemble un coucher de soleil sur Mars ou Venus ? Tout passionné d'espace s'est déjà posé cette question, tant la réponse est encore pleine de mystère. Impossible de savoir à quoi cette expérience marquante peut réellement ressembler tant qu'aucun être humain n'aura posé le pied sur ces territoires inexplorés.

Et pourtant, la NASA tente d'offrir un semblant de réponses à ces amateurs de voyage spatial. L'agence américaine a ainsi publié le 22 juin dernier une simulation de coucher de soleil sur Mars, Uranus, Titan, Venus ainsi que sur la Terre afin d'avoir une sorte de référentiel.

Il ne faut pas s'attendre à une expérience au plus près du réel, puisqu'il s'agit d'une simulation créée par les scientifiques. Mais les passionnés pourront quand même mieux s'imaginer les couleurs qui résultent d'un coucher de soleil sur ces planètes.

Une palette de couleurs

Ainsi, sur Uranus, l'on peut observer un «bleu azur qui tourne au bleu royal avec des touches de turquoise», décrit le site de la NASA. Cela est notamment dû à la composition de l'air sur la planète, qui absorbe la majeure partie de la couleure rouge solaire pour ne laisser que le bleu et le vert.

Avec le temps, le système devrait encore s'améliorer puisqu'une équipe est dédiée à l'utilisation de cette technologie. Et pour ceux les plus spécialistes, un simulateur existe sur le site de la NASA (que vous pouvez retrouver ici). Il faut cependant avoir des vraies notions en ce qui concerne la composition de l'air, la gravité et l'espace, ce qui est donc loin d'être à la portée de tous.

