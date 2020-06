États-Unis : l'épidémie repart dans plusieurs États

C'était l'un des premiers États américains à avoir rouvert son économie, dès le début du mois de mai. Vendredi, le gouverneur du Texas a ordonné une fermeture des bars après une flambée de nouveaux cas.

Rien que vendredi dans cet État du sud, près de 6.000 cas ont été recensés, un record depuis le début de la pandémie. Pour les habitués des bars, c'est donc l'heure d'un dernier verre avant la fermeture.

Ce vendredi, plus de 40.000 nouveaux cas ont été recensés au niveau national, principalement dans des États républicains. En une semaine, le rebond est de +35% en Arizona, + 28% en Caroline du Sud et en Floride et +27% au Texas.