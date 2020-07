Vidéo : un rapace capture un poisson de la taille d'un petit requin au bord d'une plage

Une scène qui semble tout droit sortie d'un film d'animation ou d'un jeu vidéo. À Myrtle Beach en Caroline du Sud, des baigneurs ont pu observer un rapace s'envoler avec un poisson de la taille d'un petit requin entre ses serres.

La vidéo montrant cet événement insolite a été partagée sur les réseaux sociaux le 2 juillet, récoltant plus de 130.000 retweets. Ashley White, qui a filmé la scène, était alors au 17e étage d'un immeuble, ce qui rend la vidéo plus vertigineuse encore.

Just in case you haven’t seen a bird flying around with a shark that it just plucked out of the ocean... pic.twitter.com/ILKqd9wrFG

— Rex Chapman (@RexChapman) July 2, 2020