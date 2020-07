Etats-Unis, Afrique du Sud, Espagne : ces pays qui reconfinent

Les sursauts de l'épidémie ont leurs conséquences partout dans le monde : une vague de reconfinement, qui s'étend de l'Asie à l'Amérique Latine en passant par l'Europe, chez certains de nos voisins.

Après quelques semaines de répit, 57 millions de Sud-Africains doivent de nouveau respecter un couvre-feu depuis dimanche. Une mesure pour tenter de contenir le virus. Car désormais, les malades sont trop nombreux pour être tous soignés. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent, avec plus 300.000 cas de contaminations et près de 4.500 morts.

De l'autre côté de l'Atlantique, rien qu'hier, les Etats-Unis ont enregistré 67.000 nouveaux cas. Un record. Le masque, objet de divisions dans le pays est désormais obligatoire dans plus de la moitié des Etats. Partout ailleurs, de grandes enseignes prennent les devants et l'imposent à tous.

En Europe, l'Espagne durcit ses mesures : le masque est désormais obligatoire dans tous les lieux publics. Plusieurs villes de Catalogne et de Galice sont reconfinées, soit plus de 200.000 personnes.