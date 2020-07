Le consulat de Chine à Houston brûle des documents après avoir reçu l'ordre de fermer

Les tensions entre les deux pays n'en finissent plus. Des documents ont été brûlés le 21 juillet dans la cour du consulat chinois de Houston au Texas, après que les Etats-Unis ont ordonné sa fermeture.

Un incendie a été signalé, a indiqué la police selon des médias de Houston. Des policiers ainsi que des pompiers ont été mobilisés, mais ils n'auraient pas été autorisés à pénétrer dans les locaux, considérés comme territoire chinois.

NEW VIDEO: Documents, other materials appear to be burned in courtyard of Consulate General of China in Houston, Texas; police and fire responded but its unclear it they entered property



July 22, 2020