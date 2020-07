Vidéo : Recep Tayyip Erdogan prie à Sainte-Sophie transformée en mosquée

Une image qui ne va pas calmer les esprits. Alors que l'ex-basilique Sainte-Sophie ouvrait ses portes pour la première fois en tant que mosquée, le président Recep Tayyip Erdogan est venu réciter une sourate du Coran devant les médias présents.

La réutilisation du monument en tant que lieu de culte musulman, souhaitée par le chef d'Etat, fait largement polémique dans le monde entier. Sa présence et sa prise de parole appuient encore un peu plus sa volonté d'imposer sa décision, quand bien même celle-ci ne plaît pas aux pays voisins.

En tout, des milliers de fidèles sont venus ce vendredi pour participer à cette prière si particulière. Environ 1.000 d'entre eux seulement ont pu pénétrer à l'intérieur de Sainte-Sophie en raison des restrictions causées par la pandémie de coronavirus.

Selon de nombreux observateurs politiques, le geste du président turc est avant tout politique, et vise à rassurer les plus conservateurs de ses électeurs. Il n'a donc pas hésité à aller jusqu'au bout pour prouver la «souveraineté» de la Turquie sur son territoire. En Europe, nombreuses ont été les critiques alors que le projet s'avançait de plus en plus. Côté français, le Quai d'Orsay a demandé que le lieu puisse être visité par tous. Mais les pressions et la «grande douleur» exprimée par le pape n'auront pas suffi à empêcher la conversion de l'ancienne basilique.