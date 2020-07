Coronavirus : de nouvelles restrictions en Belgique

La Belgique voit les cas de contaminations bondir depuis quelques semaines. Les autorités belges ont donc décidé ces dernières heures de nouvelles séries de mesures plus strictes pour freiner l'épidémie.

Fermeture des bars et restaurants à 23h00, couvre-feu dès 23h30. Des mesures fortes entrent en vigueur dans le nord de la Belgique.

Les plus restrictives s'appliquent dans la province d'Anvers, et la région est touchée par un embrasement épidémique. Les autorités souhaitent à tout prix éviter un reconfinement.

La limitation du nombre de contacts autorisés par personne laisse sceptiques certains habitants. Les rassemblements privés ne pourront pas réunir plus de 10 personnes et les courses devront se faire seul et en 30 minutes maximum. Le télétravail devient la règle.