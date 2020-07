Vidéo : l’attaque d’un requin filmée par un père et son fils

Si depuis Les Dents de la Mer (1975), le mythe du grand blanc belliqueux est désormais ancré dans la culture populaire, la vidéo capturée par James Vinar et son fils Sean a de quoi donner la frousse aux plaisanciers.

Lors d'une virée en bateau au large de la Tasmanie pour admirer les phoques, tous deux se sont retrouvés visés par un grand requin blanc.

James Vinar, qui filmait leur promenade marine, a été surpris par le squale qui est venu percuter leur petit bateau de 5,7 mètres de longueur. Un choc qui ne semble pas vraiment être une simple coïncidence puisque l'animal récidive avec force quelques secondes plus tard. Craignant de chavirer, James décide de mettre les gaz pour s'éloigner rapidement des lieux.

«Nous étions sur son territoire»

Dans son témoignage laissé sur YouTube, où James Vinar a partagé sa vidéo le 29 juillet, le vidéaste amateur dit estimer la taille de la bête entre 3,5 et 4 mètres. Un beau morceau, sachant que certaines femelles peuvent atteindre les 6,4 m, tandis que les mâles adultes dépassent rarement les 4 mètres et peser jusqu'à 1 tonne. Selon James Vinar, cette attaque avait principalement pour but de les intimider. «Nous ne savions pas que nous étions sur son territoire», conclut-il.