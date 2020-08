Covid-19 : La Mayenne sur liste rouge en Belgique

Avec plus de 68.000 cas recensés depuis le début de la pandémie et 9.841 décès dénombrés ce samedi, la Belgique fait partie des pays les plus durement touchés. Le gouvernement a décidé de durcir les restrictions de déplacements de ses ressortissants.

Les Belges ne peuvent plus allés dans certaines régions d’Europe et le gouvernement a dressé une liste rouge des zones desquelles les voyageurs devront se faire dépister en cas de voyage en Belgique. Une liste où figure notamment la Mayenne.