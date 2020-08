Vidéo : une mariée surprise par l'explosion à Beyrouth en pleine séance photo

Les images font froid dans le dos. Alors qu'elle posait pour ses photos de mariage, une jeune mariée libanaise a été surprise par la double explosion survenue sur le port de Beyrouth.

Le souffle de l'explosion arrive au moment ou le caméraman filme le voile de la mariée. Le caméraman tente ensuite de pointer la caméra vers l'origine du phénomène.

La jeune femme terrifiée, enjambe ensuite des débris pour s'enfuir, avant d'être guidée vers un abri dans un bâtiment voisin.

This is insane.





A bride taking wedding photos as the explosion happens in Beirut.





And she’s one of the lucky ones, fortunate to survive.





(video by Mahmoud Nakib) pic.twitter.com/1zpE7YcB7M

— Mike Leslie (@MikeLeslieWFAA) August 5, 2020