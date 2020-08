Les voyageurs allant au Royaume-Uni pris au dépourvu par les mesures de quarantaine

Le Royaume-Uni a réimposé jeudi une quarantaine aux voyageurs en provenance de France et des Pays-Bas en raison d'une hausse du nombre des cas de Covid-19 dans ces deux pays. Cette mesure concerne aussi Monaco et Malte, ainsi que Turks et Caicos et Aruba, a souligné le ministre britannique des Transports Grant Shapps sur Twitter.

Cette mesure pourrait provoquer un retour massif des quelque 500.000 touristes britanniques actuellement en vacances en France.

Le Royaume-Uni avait initialement imposé une quarantaine globale à tous les visiteurs arrivant sur son territoire mais a ensuite exempté certains pays de cette mesure en fonction de l'incidence du virus chez eux.