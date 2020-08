Californie : 120 000 hectares calcinés

Les pompiers luttent contre les incendies et des milliers de personnes ont été contraintes de fuir leur maison en pleine nuit.

Une chaleur historique depuis plus d'une semaine, des vents violents et une végétation sèche, c'est le cocktail explosif qui a déjà ravagé plus de 120 000 hectares à travers l'Etat de Californie.

A Vacaville, au nord de la Californie, les habitants ont été appelés à quitter leur maison. Les pompiers luttent, mais les flammes poursuivent leur travail de destruction. 62 000 personnes ont déjà été évacuées et 100 000 autres sont encore menacées.