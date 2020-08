Royaume-Uni : une quatorzaine pour les Français

Depuis le 15 août, tous les voyageurs qui viennent de France sont soumis à un isolement de quatorze jours.

Dans les 48 heures précédent leur arrivée au Royaume-Uni, les voyageurs provenant de France doivent remplir un long formulaire en ligne.

Pendant deux semaines ils doivent s'isoler à l'adresse déclarée, soit à leur domicile, chez des amis ou à l'hôtel. Interdit de faire du sport à l'extérieur ou encore de promener son chien.

Le risque : une amende de 1.000 à 3.500 euros. Avec plus de 41.000 décès, le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d'Europe et craint d'importer de nouveaux cas sur son sol.