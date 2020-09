Covid-19 : la peur des parents d'élèves en Espagne

En Espagne, les parents d'élèves ne se sentent pas prêts à envoyer leurs enfants à l’école.

Selon une enquête récente, 60% des parents estiment qu’il n’existe aucun plan crédible pour que ces derniers retournent en classe la semaine prochaine en toute sécurité. Ce samedi, des parents et des professeurs ont manifesté pour montrer leurs inquiétudes.

«Dans le cas de mon fils, il y a 25 élèves dans la classe. Il a 6 ans et même s'ils le veulent, il est impossible de contrôler 25 élèves», a indiqué une mère de famille.

Le chef du gouvernement espagnol a annoncé des mesures plus strictes à partir de lundi 7 septembre. Parmi elles, le recours à l'armée pour réaliser le traçage et des réunions limitées à 10 personnes dans la sphère publique et privée.