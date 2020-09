Vidéo : il se baigne et ressort de l’eau avec un requin accroché au bras

Un homme a vécu une incroyable expérience avec un requin alors qu’il passait du bon temps à Jensen Beach en Floride.

Et pour cause : lors de sa baignade, le jeune homme a été mordu au bras par un petit requin nourrice. Sauf que le poisson n’était pas décidé à lâcher sa proie de sitôt. Tant et si bien que le baigneur est sorti de l’eau avec le requin accroché à son bras.

Comme le montre la vidéo, l’homme, visiblement pas affolé, reste sur la plage avec l’animal planté dans sa chair, le portant comme un bébé. Ce, sous les regards interloqués de dizaines d’autres baigneurs de la plage.

Lorsqu’un témoin lui demande s’il souffre, l’homme répond que non. Selon Fox News, il a toutefois expliqué que le requin mordait plus fort à chaque fois qu’il essayait de se dégager le bras.

Visiblement pas traumatisé par l’incident, il ne manque pas de plaisanter de la situation : «je voulais juste jouer au volley-ball aujourd’hui !». Des photos publiées par le Daily Mail, le montre également tout sourire assis dans le véhicule des secours. Selon un témoin cité par le tabloïd britannique, l’homme a été conduit à l’hôpital où le requin a pu être retiré.

Un tel incident, aussi incroyable soit-il, s’est déjà produit dans le passé. En 2016, une nageuse a vécu une expérience similaire, sur une autre plage de Floride.