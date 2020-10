Madrid se reconfine partiellement

Ce samedi 3 octobre, les autorités ont reconfiné une partie de la capitale espagnole. Quelles sont les mesures ? Comment sont-elles mises en place ?

Après un bras de fer entre le gouvernement espagnol et les autorités madrilènes, interdiction pour les habitants de quitter certains quartiers de Madrid. Dans les secteurs confinés, les bars et les restaurants ferment à 23 heures et les magasins à 22 heures, le tout en réduisant de moitié la capacité d'accueil.

Au total, plus d'1 million de personnes sont concernées par ces mesures.