La Corée du Nord dévoile un missile balistique géant lors d'un défilé militaire

Probablement le plus gros missile balistique intercontinental du monde. La Corée du Nord a dévoilé samedi sa nouvelle arme géante à l'occasion d'un impressionnant défilé militaire pour les 75 ans du parti au pouvoir.

Posé sur un tracteur-érecteur-lanceur comptant pas moins de onze essieux, ce missile balistique intercontinental (ICBM) monstre a constitué le clou du spectacle de la parade nocturne sur la place Kim Il Sung - du nom du fondateur du régime nord-coréen - célébrant le 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs.

Il s'agit du «plus gros missile mobile à combustion liquide jamais vu à ce jour», a tweeté Akit Panda, de la Federation of American Scientists, une ONG scrutant les risques liés au nucléaire. Il est «bien plus gros que ce que nous connaissions jusqu'ici dans les systèmes nord-coréens. (...) C'est le plus grand ICBM mobile du monde», a affirmé le site 38 North, consacré à l'analyse de la Corée du Nord.

Comme son prédécesseur, le le Hwasong-15, ce nouveau missile serait capable d'atteindre le territoire américain. Selon les analystes, sa taille plus imposante - sa longueur est estimée à 24 mètres et son diamètre 2,5 mètres - pourrait lui permettre de transporter une ogive nucléaire plus puissante, ou de déployer plusieurs têtes en un seul lancement de fusée.

Un message envoyé aux Etats-Unis

Pour Leif-Eric Easley, professeur à l'université Ewha de Séoul, interrogé par l'AFP, il n'est pas possible de savoir dans quelle mesure l'équipement présenté «fonctionne vraiment». Les spécialistes de la Corée du Nord soulignent régulièrement le fait que les engins exposés par Pyongyang lors des défilés peuvent être des maquettes et que rien ne prouve qu'ils fonctionnent tant qu'ils n'ont pas été testés.

Mais «l'armement présenté lors du défilé est un rappel sérieux qu'il ne faut pas ignorer la Corée du Nord», pointe tout de même Leif-Eric Easley. Avec la présentation en grande pompe d'un nouveau missile, une première depuis le premier sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump en juin 2018, le dictateur nord-coréen a voulu selon les experts envoyer un message aux Etats-Unis, à un peu plus de trois semaines de la présidentielle américaine.

«Nous continuerons à renforcer notre armée, à des fins d'autodéfense et de dissuasion» contre les menaces des «forces hostiles», a lancé à la foule le leader nord-coréen en costume occidental gris, sans jamais citer nommément les Etats-Unis. Selon les observateurs, la Corée du Nord a voulu montrer qu'elle avait amélioré son armement et qu'elle se retrouvait désormais en position de force dans les négociations sur sa dénucléarisation, au point mort depuis l'échec du sommet d'Hanoï entre Donald Trump et Kim Jong-un en février 2019.