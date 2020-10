Vidéo : en plein safari, un buffle rentre dans un 4x4 de touristes pour échapper à des lions

Alors qu'ils visitaient le Parc national Kruger, en Afrique du sud, des touristes se sont retrouvés au plus près d'une attaque de lions sur un buffle.

Cette scène de la vie sauvage a été captée par les visiteurs et mise en ligne cette semaine sur Internet. On peut y voir le bovin passer à côté de deux véhicules et se faire encercler dans la savane par un lion et plusieurs lionnes.

«Le parcours était très calme [et] tout à coup, au loin, un lion mâle a commencé à chasser un buffle mâle qui a fini par traverser la route devant nous, et nous avons regardé avec enthousiasme la chasse se dérouler !», raconte une des jeunes femmes qui ont filmé les faits.

«Nous avons été choqués lorsque le buffle est entré en collision avec le véhicule devant nous, explique une autre témoin. Ma première pensée lorsque cela s'est produit a été d'espérer que ma caméra ait bien enregistré !»

Comme on peut le voir sur les images, le buffle a en effet foncé sur un des 4x4 pour tenter d'échapper à ses prédateurs. Une stratégie efficace puisque, visiblement, le lion qui s'agrippait à l'arrière-train du bovin a été perturbé par le choc et le bruit du phare cassé, et a lâché sa proie.

Suffisant pour que le buffle arrive à s'enfuir, pour le plus grand bonheur des touristes spectateurs. Rien ne dit toutefois que le bovin ait pu s'en sortir vivant, la poursuite se continuant loin des yeux des visiteurs.