Élection américaine : pourquoi les résultats pourraient avoir du retard ?

Des dizaines de millions d'Américains ont commencé à voter pour une élection qui doit choisir entre Donald Trump et Joe Biden.

Mais près de 100 millions d'électeurs sur un peu plus de 230 millions de votants ont déjà exprimé leur choix par correspondance ou par un vote anticipé. A titre de comparaison, cela représente plus de 70 % du nombre d'électeurs total de 2016. Ces bulletins doivent être ouvert par des agents puis scannés pour un décompte électronique, une opération qui intervient après la fermeture des bureaux de vote et qui peut donc prendre du temps. Certains prédisent déjà que le résultat final pourrait prendre plusieurs jours.