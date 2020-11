Donald Trump et Joe Biden : une passation qui s'annonce délicate

Donald Trump refusant pour le moment catégoriquement sa défaite, la passation de pouvoir entre Joe Biden et le président sortant d'ici 74 jours devrait être pour le moins délicate. Plusieurs échéances vont d'ici là séquencer cette période.

Globalement toujours pacifique, la transition de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden pourrait sortir du lot. Le président actuel semble peu enclin à accepter la victoire de son adversaire démocrate. Des échéances cruciales vont s'enchaîner jusqu'au 20 janvier prochain, date de la cérémonie d'investiture.

Première étape, d'abord, le 8 décembre, où les 50 Etats devront promulguer les résultats définitifs. Puis une semaine plus tard, le 14, le collège électoral désignera officiellement le 46ème Président des Etats-Unis.

74 jours de coopération donc, qui s'annonce plus que délicate. Donald Trump peut jusque là exercer pleinement son pouvoir et pourrait refuser toute coordination avec Joe Biden et ses équipes. Le démocrate, lui, a déjà annoncé la mise en place dès lundi d'une cellule de crise Covid.