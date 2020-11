Les réactions des Américains dans les rues après la victoire de Joe Biden

Alors que Joe Biden devient, à 77 ans, le 46ème Président des Etats-Unis, sa victoire est avant tout synonyme de nouveau départ pour de nombreux citoyens américains, soulagés.

C'est dans l'euphorie générale et sur la célèbre musique de Queen «We Are The Champions» que des milliers d'Américains se sont rassemblés devant la Maison Blanche à Washington ou encore à New York, ville historiquement démocrate après l'annonce de la victoire du candidat de 77 ans. «C'est magnifique, nous devons vivre tous ensemble, nous devons inclure tout le monde, chaque citoyen, nous avons besoin d'un gouvernement qui accepte tout le monde» déclare l'un de ses partisans.

Des scènes de joie, non sans rappeler celles qui ont suivies la victoire de Barack Obama en 2008. Mêmes scènes de liesse à Philadelphie, ville ou Joe Biden a notamment fait la différence en remportant vingt grands électeurs. Cette élection aura enregistré une participation record de 70% Outre-Atlantique.