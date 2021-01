Coronavirus : vaccination massive en un temps record en Israël

Alors que la France est critiquée pour sa lenteur concernant la vaccination, Israël, qui a déployé un réseau très dense de centres de vaccination, immunise en un temps record sa population. Comment expliquer le succès de cette campagne de vaccination ?

C'est une performance inégalée dans le monde. En moins de trois semaines, Israël a déjà vacciné plus de 1,5 millions de personnes, soit 15 fois plus que la France. Une prouesse pour un pays comptant moins de 9 millions d'habitants, qui s'explique notamment par l'anticipation du gouvernement qui a misé sur des dépenses au prix fort, avec l'achat de 8 millions de doses dès le mois de novembre.

Une campagne rapide et efficace qui repose aussi sur un personnel médical nombreux et bien formé qui a permis aux deux tiers des plus de 60 ans de recevoir leur première dose de vaccins. Mais c'est également le succès d'un système de santé publique composé de dispensaires de proximité, facile d'accès pour la population et d'une confiance totale des Israëliens dans le corps médical.

Alors qu'il a déjà reçu sa deuxième injection ce samedi, Benyamin Netanyahou espère que tous les citoyens de plus de 16 ans seront vaccinés dans un délai de deux mois maximum. Pendant ce temps, le gouvernement a prolongé le confinement strict jusqu'au 21 janvier.