Investiture de Joe Biden : Washington sous haute tension

Une semaine après l'intrusion au Capitole et une semaine avant la cérémonie d’investiture de Joe Biden, la ville de Washington se barricade. 21.000 soldats et policiers vont être déployés, sans compter les murs de grillage installés autour des édifices fédéraux.

Cette fois-ci, aucun manifestant ne passera, quelque soit le slogan. Washington se barricade en effet à l’approche de l’investiture du nouveau President Joe Biden. Blocs de béton et grilles anti-émeutes de plus de 2 mètres de haut…La sécurité de la capitale des Etats-Unis est plus que renforcée. Le dispositif est spectaculaire et se justifie selon certains passants. « Les gens avaient l'habitude de descendre au bord du bassin ici, et vous ne pouvez même plus faire ça. Mais le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour protéger le Capitole et les gens qui travaillent ici aussi » ; « C'est la première fois que je viens dans le centre de Washington depuis plus d'un an. En général, il y a des gens de partout. Là c'est très, très calme, on dirait presque une ville fantôme », se confient des passants.

Alors que l’état d’urgence a été instauré jusqu’au 24 janvier, la maire de la ville ne s’est pas adressée qu’à ses administrés, mais à l’ensemble du pays. « Nous avons demandé aux Américains de ne pas se rendre à l’investiture à Washington, mais de participer virtuellement, et nous savons que c'est le bon choix et la meilleure façon de protéger tout le monde ». Face au risque élevé de violence, plus de 21 000 soldats de la Garde nationale seront déployés dans la capitale le 20 janvier, soit 13 000 de plus que pour l’investiture de Donald Trump il y a 4 ans.