Coronavirus : devra-t-on présenter un passeport vaccinal pour voyager dans l'Union européenne ?

Les 27 ne pourront pas totalement s’y soustraire même s’ils essaieront, lors de la réunion en visioconférence de leurs chefs d’Etat et du gouvernement, prévue ce jeudi, de ne pas se déchirer sur la question du passeport vaccinal. Dans la mesure où les campagnes de vaccination contre le Covid-19 en sont encore à leurs débuts, ils devraient donc renvoyer les chapitres les plus éruptifs de la discussion à plus tard.

L'idée d'un passeport vaccinal a déjà été évoquée le mois dernier par l'OMS. Mais pour sa mise en place en Europe, il faudra un consensus des Etats membres. Les pays dont l'économie est tournée vers le tourisme sont pour, à l’image de la Grèce, l'Espagne, Malte ou encore le Portugal. Le Danemark et la Pologne ont déjà commencé à délivrer des passeports vaccinaux à leurs citoyens.

Mais plusieurs pays dont la France, l'Allemagne et la Roumanie, jugent cette initiative prématurée alors que les campagnes de vaccination en sont encore à leurs débuts. Alors devra-t-on, à terme, présenter un certificat vaccinal pour voyager, se déplacer au sein de l'union européenne ?

L'Estonie et la Finlande anticipent l'échéance et développent, avec l'OMS, un certificat numérique. La commission européenne demande aux Etats membres de travailler à l'élaboration d'un certificat, d'ici à la fin du mois.